adesso dobbiamo far rinascere il Pd”. Una storia alle spalle nel sindacato della Cgil, tra “quelli che lavorano”, ci tiene a sottolineare, Pippo Glorioso, 53 anni, per ben 10 anni sindaco di Biancavilla e oggi candidato unico alla segreteria provinciale del Pd etneo. Mentre racconta la sua “corsa” voluta anche dalle anime storicamente contrapposte come quelle di Villari e Sammartino, Glorioso è a Roma, sta partecipando a un convegno sui contratti di locazione, ma occhi e orecchie sono puntati su quello che accade in Sicilia, dove nel Pd, risolto il problema delle candidature, è spuntato quello delle procedure.ha stabilito che le consultazioni provinciali e nei circoli si svolgeranno tra il 21 e il 31 dicembre, cioè dopo le primarie del 16 per eleggere il segretario regionale: un calendario diverso da quello votato dalla direzione regionale. Ma per Glorioso il percorso non sarà facile, dovrà districarsi tra lame e cristalli, invidie e tensioni, vecchi rancori e nuovi equilibri. Parte da un punto di vantaggio, non si è candidato alla segreteria di vantaggio, il suo nome nasce come un punto di accordo tra parti tradizionalmente lontanissime.Proprio per oggi pomeriggio è stata convocata la direzione provinciale del Pd, “bisogna mettere al primo punto le regole – dice Glorioso - e poi la politica, va fatto questo congresso, è il momento cruciale della nostra vita politica, abbiamo il dovere di provarci fino all'ultimo di stare insieme, la gente ha bisogno di un'opzione diversa, di un centrosinistra organizzato e noi abbiamo il dovere di rappresentare la parte di cittadini che da sempre guarda a noi”mente ripartire dalle nostre origini, è il momento di dire chiaramente da che parte stiamo, dobbiamo recuperare il voto di chi non ci vota più, dobbiamo indicare la via giusta, stare dalla parte dei più deboli, giustizia sociale, lavoro quello vero che produce benessere, soprattutto a Catania dove c'è un conflitto sociale molto forte con la città in dissesto e gli stipendi che non si possono pagare”di Pippo Nicotra, entrambi colonnelli del Pd, risponde da moderato, ma non dribbla, concedendosi che “la questione di Misterbianco non è bella, io sono di quelli che criticano a casa propria, non grido mai onestà per gli altri, ma per noi”. “Fiducia nella magistratura che stanno vagliando le varie questioni, ma per risolvere i problemi non abbiamo sempre bisogno della magistratura, ci vuole un filtro per formare la classe dirigente.Un partito come il nostro deve stare attento nella designazione degli uomini, i nostri sono territori che non consentono di scherzare con queste commistioni”.Se facciamo finta di niente la gente ce lo ricorda, credo che ai primi punti dell'agenda di questo partito nazionale debba esserci la selezione di coloro che poi andranno ad amministrare”.“In questo minuto il mandato del segretario sta per finire – dice Glorioso - il silenzio del Pd è forse perché non c'è un Pd forte, ma non può stare zitto. In questo momento il Pd sono i deputati”per esempio, Enzo Bianco governa Catania, per poi cambiare casacca con le elezioni che vedono favorito il centrodestra. “La transumanza – commenta Glorioso - va sempre di moda, la coerenza bisogna averla, non si compra, io ho militato sempre in un partito, adesso siamo all'opposizione della Regione, non dobbiamo vincere per forzaGlorioso può dire di essere già riuscito a mettere “insieme”,: “Non faccio miracoli, mi conoscono. Dai deputati avevo aiuto quando chiedevo sostegno e finanziamenti alla mia comunità. Io non sarò il loro segretario, ho un'altra missione, essere il segretario di un popolo che si rivede in un progetto di centrosinistra. Se il 52% ha votato i 5stelle ci sarà un motivo, bisogna mettere in piedi un progetto credibile”.egreterie dovrebbero partecipare alla scelte. “Ci saranno le preferenze – commenta il futuro segretario catanese del Pd - i territori esprimeranno le candidature, non saranno imposte dall'alto. Cercare i voti uno per uno è complicato, non è un problema, il problema è cercare persone che hanno i requisiti”.. Se sarò segretario, da solo non riuscirò a fare le cose, se accanto a me ci saranno i deputati sicuramente avremo una classe dirigente a tutti i livelli distante da queste cose, nel momento in cui – conclude Glorioso - dovessi accorgermi che nessuno di quei punti dovesse essere rispettato, sarei pronto a fare un passo indietro”.