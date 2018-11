“Ha saputo fare rispettare le regole, ha saputo mantenere l’ordine pubblico pur mantenendo quel senso di umanità nel rapporto con le persone”. Con queste parole, ieri pomeriggio, rispettivamente il sindaco del Comune di Bronte Graziano Calanna e il Presidente del Consiglio Nino Galati, ma con loro anche tutta la giunta e l’assemblea consiliare, hanno voluto tributare un encomio al Comandante della Stazione locale dei carabinieri, il Luogotenente Giuseppe Amendolia.nella stessa sala in cui al suo arrivo si presentò a tutta la comunità, ha ricevuto e ringraziato per un tributo consegnatogli a nome non solo dell’amministrazione ma dell’intera collettività, così come il primo cittadino, il presidente e i capigruppo intervenuti hanno più volte tenuto a sottolineare. “L’Amministrazione comunale – si legge nella pergamena – per i brillanti risultati in materia di sicurezza e ordine pubblico conseguiti al Comando della Stazione Carabinieri di Bronte, ringrazia il Luogotenente Giuseppe Amendolia, Comandante della Stazione Carabinieri di Bronte, per l’azione fino ad oggi svolta con spirito di sacrificio, spiccate qualità professionali e senso del dovere non disgiunto da doti di umanità, così divenendo punto di riferimento per la Cittadinanza, unitamente agli altri militari della Stazione di Bronte, il cui prestigio ha contribuito ad esaltare”.Un breve ma doveroso bilancio del lavoro svolto finora a fianco di quei militari con cui il Luogotenente ha voluto condividere un riconoscimento frutto di un lavoro di squadra. “Uomini – nelle parole di Amendolia – che in questi anni non si sono mai risparmiati, uomini eccezionali che si sono distinti per impegno e sacrificio”. E i suoi ringraziamenti, del resto, non potevano non andare a chi questo encomio ha deciso di tributargli ma anche ai suoi superiori, assenti alla cerimonia per impegni istituzionali, ai suoi collaboratori e soprattutto al suo braccio destro, il Maresciallo Antonio Muto, quotidianamente al suo fianco nell’azione sul territorio. A loro un emozionato grazie “per lo spirito con cui ogni giorno affrontano le insidie del servizio”. Una lista di persone da non dimenticare in cui un posto privilegiato il Luogotenente ha voluto riservarlo a sua moglie “che ha sempre silenziosamente accettato le mie lunghe assenze dalla famiglia”.Dal Comandante agli intervenuti, tutti infatti non hanno potuto fare a meno di ricordare l’aggressione da lui subita nel giugno scorso per mano di un giovane del luogo. Aggressione che ha poi costretto il Luogotenente a un lungo periodo di astensione dal servizio. Un episodio che ha scosso la comunità ma che proprio in questi giorni, per uno strano gioco del destino, ha intrecciato nuovamente le strade dei due, stavolta però no a un posto di blocco bensì di fronte a un letto di ospedale, quello a cui il Comandante ha voluto recarsi per portare la sua vicinanza e la sua disponibilità alla famiglia di quel giovane rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale. Una solidarietà già mostrata sui social, dove il Luogotenente ha voluto apertamente stigmatizzare i post di chi di fronte a una tragedia invocava invece il realizzarsi di una giustizia divina. “Vi chiedo – scriveva Amendolia – da padre prima e da uomo delle Istituzioni dopo, di non inveire contro un ragazzo che in queste ore sta lottando per la sua vita, bene che va sempre tutelato, ma al contrario di rivolgere per lui una preghiera, ciò sarebbe la prova della grande sensibilità, che ha sempre dimostrato la comunità di Bronte, anche nei miei confronti”.Con queste parole il Luogotenente ha voluto riconfermare il suo impegno su un territorio per il quale ogni giorno indossa la divisa, forte del sostegno di una intera cittadinanza che ieri, per bocca di consiglieri e amministratori, ha voluto dirgli: “Ad maiora, Comandante”.