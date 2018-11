Senza soluzione di continuità l’attività antidroga degli uomini del Nucleo Operativo che, dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento, la scorsa notte hanno fatto irruzione nell’abitazione dei due fratelli luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 20 grammi circa di marijuana, già suddivisa in dosi, nascosta alle spalle di una poltrona, un bilancino elettronico di precisione e circa 50 euro tutti in banconote di piccolo taglio, occultati nel servizio igienico all’interno della colonna in ceramica posta a sostegno del lavabo. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.