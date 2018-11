Non è passata inosservata poi, la presenza in platea di tantissimi consiglieri comunali, i quali, sebbene di altre formazioni politiche, hanno salutato con favore l'iniziativa degli amici leghisti.

Santo Grasso, consigliere comunale ad Aci Castello ha dichiarato: «È da tanto tempo che non riprovavo più quell'entusiasmo e quella affinità di pensiero verso un partito di carattere nazionale. Nelle più recenti competizioni amministrative abbiamo dato sempre vita ad iniziative civiche, e ciò a causa della distanza che i partiti ormai accusavano verso le problematiche delle piccole realtà. La Lega, al contrario, sembra di gran lunga più sensibile alle autonomie locali ed agli specifici bisogni di un territorio. Ciò mi incoraggia e risveglia in me entusiasmi, che da tempo, purtroppo, si erano sopiti».

Aci Castello a maggio dell’anno prossimo andrà al voto per le amministrative e la Lega non si farà trovare impreparata, la nascita di questo gruppo infatti è segno sicuro del fatto che sarà presentata una lista leghista di candidati al consiglio comunale.

Santo Grasso infermiere e attuale consigliere comunale. All’evento, moderato dall’avvocato Piero Lipera, hanno partecipato i vertici provinciali leghisti, presenti quindi Anastasio Carrà, responsabile provinciale Enti Locali e Fabio Cantarella, coordinatore regionale Sicilia Orientale.sposato i principi di Matteo Salvini, perché siamo in piena sintonia con le posizioni che la Lega ha assunto in questi ultimi anni» così Angelo Murabito a conclusione del suo intervento.