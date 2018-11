A Gravina il festival dei cinema breve "Via dei corti"

Importante novità dell’edizione quella di ideare una

A testimonianza della crescita di Via dei Corti, l’impressionante numero di opere giunte in redazione nel 2018 e la quantità di personaggi del mondo del cinema coinvolti. E poi ancora, premiere, retrospettive e cinque concorsi dedicati alle opere provenienti da tutto il mondo, partendo dalle ormai tradizionali Film in Sicily, Sezione Animazione, Sezione Corti Internazionali e Sezione Corti Scolastici, a cui da quest’anno si aggiunge quella dei

Documentari

e la cui giuria è composta da importanti personaggi del mondo del cinema: il direttore del Festival Lenola,

Ermete Labbadia

, i registi

Alessandro Marinaro, Giuseppe Sciacca e Davide Vigore

, i presentatori

Ruggero Sardo e Alessio Sciacca

, e il fotografo

Emanuele Carpenzano

. I finalisti del concorso dedicato ai documentari prevede un quintetto d’eccezione:

di Salvo Munzone;

di

Lawrence Ferrara;

di Elena Matacena;

di Vladimir Di Prima;

di Simon O’ Neill.

Infine, per tutte le altre sezioni giochi ancora aperti, con le giurie all’opera e una lotta serratissima per la conquista dei premi in palio.

La kermesse, organizzata dalle associazioni Gravina Arte e No_Name con il Patrocinio del Comune di Gravina di Catania, sarà ricca di incontri con registi, attori, scrittori. Tra gli incontri Campus, con studenti universitari e liceali, particolare rilevanza avrà il momento di riflessione insieme a Vera Squatrito e Giovanna Zizzo, madri di due giovani ragazze brutalmente uccise per mano di chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle. La tematica di quest’anno è, infatti, “W le donne”, attraverso la quale si vuole dare rilevanza alle figure femminili, vere protagoniste del Festival.Entusiasta è il direttore artistico: “La quarta edizione è un po’ quella della svolta, in cui ci si rende conto di quanto sia cresciuto questo progetto. Via dei Corti è organizzato grazie al grande sostegno del sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e di tutta l’amministrazione comunale e rappresenta la voglia di uno staff giovanissimo di fare cinema e cultura con un occhio alle realtà locali e uno al vasto panorama cinematografico nazionale e internazionale. Un panorama quello del cinema indipendente, spesso sommerso, – conclude Cristaldi - che trova spazio grazie ad eventi come questo”.Tra gliche animeranno la ricca sessione di incontri Campus dell’edizione in corso sono previsti, solo per citarne alcuni:e tanti altri ancora.Il cinema al femminile”, dedicando una serie di incontri alle donne del cinema italiano e siciliano e componendo la giuria del concorso internazionale da donne: le attrici Liliana Fiorelli, Adriana Tuzzeo, Tiziana Giletto, la regista Ines Manca e il presidente diTaobuk, Antonella Ferrara.La finestra sul porcileMigrantLo sguardo dell’innocenzaLa prima figliaThe man with my nameAd aggiudicarsi a pari merito l’ambito Premio Film in Sicily al Miglior Film Siciliano Transfert di Massimiliano Russo e Malarazza - Una storia di periferia di Giovanni Virgilio. Il premio alla Miglior Opera Prima va a Cristiano Anania per il suo L’eroe, mentre è Riccardo Camilli con Peggio per me a vincere il Premio alla Miglior Commedia Indipendente.Per visionare il programma dettagliato del Festival basta collegarsi al sito