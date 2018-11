Il collegio, composto dal presidente Sebastiano Mignemi e dai giudici Antonio Caruso e Claudia Rossella Ferlito, ha depositato questa mattina il provvedimento con cui ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e disposto l'immediata remissione in libertà dei due indagati. Al momento è stato depositato solo il dispositivo, quindi bisognerà attendere le motivazioni per capire se la decisione del Riesame è connessa all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari. I due indagati, difesi rispettivamente dagli avvocati Orazio Consolo e Fabrizio Seminara, hanno sempre respinto le accuse e parlato di "rapporto consenziente". A far partire l'inchiesta dei carabinieri è stata la denuncia della vittima. Dopo l'arresto dei due acesi, il Questore aveva emesso un provvedimento di chiusura della discoteca, c he però si è sempre dichiarata estranea a quanto accaduto.