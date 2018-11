Lo afferma il sindaco metropolitano di Catania, Salvo Pogliese. "Con la dichiarazione del Tribunale dello stato di amministrazione straordinaria, infatti - aggiunge - si potrà proseguire ancora più speditamente nell'azione di rafforzamento in termini di efficienza e qualità dei servizi offerti, avviata con risolutezza dalla dottoressa Laura Trezza, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro svolto nell'interesse dell'azienda e dei lavoratori e che siamo sicuri proseguirà con inalterato encomiabile spirito di servizio. E' necessario, infatti, completare il risanamento della Pubbliservizi, obiettivo per cui - conclude Pogliese - anche la Città Metropolitana ha dato il suo contributo in termini patrimoniali, per superare le note difficoltà di bilancio". (ANSA).