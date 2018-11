. Questo il racconto di Vincenzo Innacolo, 62 anni, dipendente Sostare vittima ieri sera di un'aggressione da parte di due persone , una delle quali già identificata dalla Squadra Mobile di Catania, che sta indagando sulla vicenda. "Ho visto due persone sullo scooter", spiega ancora l'ausiliare del traffico che questa mattina ha incontrato il Prefetto di Catania, Claudio Sammartino e il Questore di Catania, Alberto Francini alla presenza del presidente della Sostare, Luca Blasi, del Comandante della Polizia Municipale, Stefano Sorbino e, in rappresentanza del Seus 118, la dottoressa Isabella Bartoli.- ha detto ai giornalisti il Prefetto Sammartino - per fargli sapere che ha lo Stato accanto a sé, non solo per la capacità di reazione che è stata tempestiva da parte degli organi di Polizia, ma anche come gesto di solidarietà da parte dello Stato che è vicino a chi subisce le aggressioni". Un incontro che ha voluto suggellare la vicinanza non solo al dipendente della Sostare, ma anche agli operatori del 118 che nei giorni scorsi sono rimasti vittime di violenza."Abbiamo individuato il primo aggressore e presto individueremo anche il secondo. Questi comportamenti non sono solo da stigmatizzare e da perseguire in maniera molto incisiva, ma rischiano di diventare anche provinciali. La violenza contro chi fa il proprio dovere non avrà assolutamente nessuno spazio di manovra", promette ancora il numero 1 della polizia di Catania. "Un atto vile quello che è accaduto", è stato invece il commento dell'avvocato Luca Blasi, presidente di Sostare che ha voluto ringraziare i poliziotti intervenuti "non solo per la professionalità, ma anche per l'umanità dimostrata. Sono stati con noi al pronto soccorso fino a tarda notte"è stato denunciato a piede libero e indagato per violenza a pubblico ufficiale e lesioni.