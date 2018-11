dove domani apre un nuovo punto vendita. E' il 45/mo in Sicilia, regione dove il gruppo della grande distribuzione ha oltre 1.230 collaboratori su un totale di oltre 15 mila a livello nazionale. Con 23 nuove assunzioni per il punto vendita di Gravina, Lidl registra in Sicilia una crescita dell'organico del 28% rispetto allo scorso anno. In provincia di Catania apre un nuovo punto vendita. E' il 45/mo in Sicilia, regione dove il gruppo della grande distribuzione ha oltre 1.230 collaboratori su un totale di oltre 15 mila a livello nazionale. Con 23 nuove assunzioni per il punto vendita di Gravina, Lidl registra in Sicilia una crescita dell'organico del 28% rispetto allo scorso anno. In provincia di Catania

l'azienda occupa complessivamente oltre 530 dipendenti impiegati nei 13 punti vendita e nel centro logistico da oltre 45.000 mq di Misterbianco.

La nuova struttura di via Etnea è alimentata interamente da energia derivata da fonti rinnovabili, è dotata di un pannello fotovoltaico da 43,25 kW ed è stata realizzata con materiali ecocompatibili, in linea con l'approccio "green" dell'azienda. Il negozio sviluppa un'area vendite di circa 1.000 metri quadrati, è dotato di un ampio parcheggio e di due postazioni per la ricarica di veicoli elettrici. A Gravina, oltre all'apertura del nuovo punto vendita, Lidl Italia ha realizzato opere di urbanizzazione per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dal direttore regionale Lidl Italia, Antonio Roberto Rapisarda, dal coordinatore regionale sviluppo Lidl Italia Riccardo Magarini e dal sindaco Massimiliano Giammusso.

"A Gravina abbiamo realizzato un investimento significativo - ha affermato Rapisarda - sviluppato secondo tre criteri: sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana e sviluppo economico del territorio". (ANSA).