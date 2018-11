Controlli allo stadio, pizzicato con 4 coltelli a serramanico

l Questore, per tale ragione, ha predisposto un articolato servizio di ordine pubblico e capillari controlli alle due tifoserie. Nel corso dei suddetti controlli, all’interno di un’autovettura di tifosi della Reggina giunti in questo capoluogo, sono stati rinvenuti 4 coltelli a serramanico di varie misure.

Pertanto il conducente M.M. di anni 41 è stato deferito alla locale A.G.,ai sensi dell’articolo 6 ter l. 401/89 e nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento D.A.S.P.O. della durata di anni 2.

Lo scorso 24 novembre, alle ore 20.45, presso il locale stadio "Angelo Massimino", si è disputato l'incontro di calcio valido per il campionato di “serie C” Catania-Reggina, gara ad alto rischio, attesa l’acerrima rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in episodi d’intemperanze. I