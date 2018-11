Due giovani, entrambi del catanese di cui uno minorenne, sono stati denunciati per tentata truffa in concorso. I due hanno tentato di portare a segno il raggiro per ben due volte, puntando donne che si trovavano a passare a bordo della propria auto. Prendendo a prestito il modus della più conosciuta truffa dello specchietto, uno dei due provocava un urto alla macchina, mentre l'altro si buttava a terra fingendo di essere stato colpito dal veicolo. Dal simulato incidente alla richiesta di soldi in contanti il passo era poi breve. All'automobilista veniva infatti chiesto un immediato risarcimento in contanti per i presunti danni subiti, a causa dell'impatto, non solo a livello fisico ma anche al proprio cellulare. Un modo per dirimere velocemente la questione e così bypassare assicurazione ed eventuali chiamate alle autorità competenti.Le automobiliste, al contrario, hanno invece segnalato l'accaduto ai militari della stazione locale ai quali, già alla ricerca dei due, sono arrivate altre segnalazioni da parte di chi aveva assistito agli strani incidenti. I carabinieri sono quindi riusciti a rintracciare i giovani mentre si trovavano ancora a Bronte.