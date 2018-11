, dopo aver analizzato la corposa documentazione inviata dal Commissario Giudiziale, Laura Montana Trezza, nominata la scorsa estate, su indicazione del Ministero dello Sviluppo economico. La relazione, integrata secondo le richieste del Tribunale, è stata esaminata e accettata. “Sono stati eseguiti gli adempimenti e che nei dieci giorni successivi all’affissione dell’avviso di deposito delle relazioni del Commissario giudiziale non sono state presentate osservazioni dai creditori o da altri eventuali interessati" - si legge nella sentenza.straordinaria può essere dichiarata dal Tribunale nel caso in cui l’impresa dichiarata insolvente presenti concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali da realizzarsi alternativamente attraverso la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma non superiore ad un anno, o attraverso una ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni”.favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico depositato lo scorso 22 ottobre. È stato proprio il Mise che ha evidenziato la utilità e opportunità della apertura della procedura di amministrazione straordinaria “sul presupposto che trovino conferma in concreto le assunzioni prefigurate dal Commissario medesimo”. che in prima prima battuta ha dichiarato lo stato di insolvenza e aperto formalmente la prima fase della procedura di amministrazione straordinaria finalizzata a verificare se vi fossero i presupposti per l'amministrazione straordinaria , ha dunque ritenuto sussistenti allo stato di presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria funzionale al risanamento di Pubbliservizi sulla base del programma di risanamento predisposto dal commissario giudiziale.la “Capitalizzazione della società da parte del socio Città Metropolitana di Catania; l’aggiornamento del listino prezzi del contratto con la Città Metropolitana ai valori attuali, con conseguente incremento del contratto; il conferimento di altre attività con ulteriore aumento dell’importo del contratto; la ristrutturazione e organizzazione aziendale; l’adeguamento del personale alle effettive esigenze dei servizi da rendere, con la previsione di cassa integrazione per un numero di lavoratori da 70 a 100, la razionalizzazione dei servizi societari.il decreto del Sindaco Metropolitano n. 232 del 15/10/2018, dal quale emergono i seguenti impegni in favore di Pubbliservizi S.p.A.: “finanziamento di 5 milioni di euro; ulteriore finanziamento di euro 3.322.353,67; conferimento di tre immobili (il primo di valore stimato pari ad euro 1.657.000,00; il secondo di euro 1.276.000,00; il terzo da stimare e per il quale occorre approfondire la possibilità di conferimento). Inoltre, nel medesimo decreto viene previsto l’affidamento di ulteriori servizi e l’incremento del corrispettivo contrattuale in conseguenza dell’affidamento di nuovi servizi da euro 13.200.000,00 ad euro 14.500.000”.di Catania. “Considerato che all’esito dell’ultima integrazione richiesta dal Tribunale il Commissario giudiziale ha confermato la sussistenza dei presupposti per l’apertura della amministrazione straordinaria, ritenendo concrete già da oggi le prospettive di recupero dell’equilibrio economico - si legge ancora - e ritenuto che la previsione operata dal Commissario giudiziale si fonda su una serie di elementi concorrenti che unitamente considerati consentono di ipotizzare, almeno allo stato degli atti, il recupero dell’equilibrio economico dell’impresa. Si va avanti con il risanamento, dunque, anche se “in qualunque momento risulti che l’amministrazione straordinaria non può essere utilmente proseguita, su richiesta del Commissario straordinario o d’ufficio, deve essere disposta la conversione in fallimento”.