da una pressa per lo stabilimento della “Ro.fe.me.” (Rottami ferrosi e metallici) azienda che si occupa del trattamento di rottami ferrosi e di smaltimento di rifiuti industriali e speciali, allo stradale Primosole. Come riporta La Sicilia, Davide, che aveva riportato ustioni di terzo grado praticamente su tutta l’estensione del corpo, è morto oggi intorno a mezzogiorno nel centro Grandi ustionati del Cannizzaro dove era ricoverato. Subito dopo l'incidente, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Librino hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente.