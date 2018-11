L’uomo, è stato immediatamente fermato e arrestato, avvisato il P.M. di turno è stato associato alle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato, per ben due volte, Claudio Ragusa, classe 1989, in ordine ai reati di evasione. I fatti hanno avuto inizio intorno alle ore 07:45, quando, personale delle Volanti è intervenuto in via Scuto Costarelli, a seguito di incidente stradale. Giunti sul posto, gli operatori hanno avuto modo di constatare che, il soggetto che aveva incidentato più di una autovettura era Ragusa sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I poliziotti hanno subito proceduto all’arresto del malfattore per il reato di evasione e disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.mentre transitavano per via Etnea all’altezza dell’incrocio con via Fragalà, il loro sguardo si è incrociato nuovamente con il predetto, il quale, evidentemente, non aveva dato troppa importanza a quello che gli era accaduto qualche ora prima, infatti, stava transitando in via Etnea, in tutta tranquillità.