Europee, Salvo Fleres: "Pensiamo ai programmi non alle liste"

La sintesi del lavoro svolto sarà presto presentato all’opinione pubblica e speriamo diventi il programma elettorale di tutti coloro i quali, dalla Sicilia, si candideranno al Parlamento Europeo.

E’ necessario che a Bruxelles non vengano elette comparse, espressione di partiti nazionali, poco attente alle esigenze della nostra Isola, com’è accaduto molto spesso, ma seri e qualificati rappresentanti delle istanze locali.

Per questo motivo, mentre c’è chi prepara le liste, “Siciliani verso la Costituente” si impegna a comporre lo spartito da “suonare” in Europa, luogo dove, adesso più che mai, è divenuto importante esserci, per non restare esclusi dalle scelte di sviluppo che matureranno nei prossimi mesi."

politiche, sia emersa la possibile formazione per le elezioni europee di un cartello elettorale unitario, tra esponenti del centro e della destra, che comprenda anche Miccichè e Musumeci, rende ancora più importante e stringente il lavoro che “Siciliani verso la Costituente” sta svolgendo – afferma Salvo Fleres, coordinatore del movimentoun collage di tutte le esigenze e le aspirazioni dei cittadini, delle categorie produttive, dell’associazionismo e della cultura della nostra regione.