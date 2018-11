Non si osserva nessuna variazione significativa dell'ampiezza del tremore vulcanico.

presente all'interno della bocca orientale del Nuovo Cratere di Sud-Est (NCSE). La modesta emissione lavica descritta nel comunicato di ieri (Aggiornamento n° 20), non è avanzata in modo significativo, restando confinata sull'alto fianco del cono del NCSE, ad una quota di circa 3200 m.s.l.m. A causa della elevata pendenza del versante, si osservano frequenti distacchi di materiale incandescente dalla colata, che franano depositandosi a quote poco inferiori.