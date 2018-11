Tanto da beccarsi un proiettile alla gamba, a pochi centimetri da quel punto di non ritorno chiamato aorta. Dario Giuffrida, 41 anni di età, è una persona normale, normalissima. Oggi è un imprenditore, ma con al braccio il tatuaggio “Per Terra, per mare”, il motto appunto di uno dei battaglioni più gloriosi della nostra Marina. Anni di esercitazioni, prove durissime, e alzabandiera. Di quei giorni in divisa resta la grande capacità di discernere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sabato notte – anzi, ormai è domenica mattina – due balordi col viso coperto armati di pistola e coltello, fanno irruzione al BeerCatania, festival delle etichette artigianali che più cool non si può. Gaetano, Danilo e Simone sono alla cassa, tutti poco più che ragazzi. Dario è con loro; è un amico e ci sta che voglia rimanere lì fino alla fine.Per darsi coraggio, uno dei due balordi esplode dei colpi in aria. Dario però non ci sta. Resta lì, fermo e autoritario. Manco il guadagno fosse il suo. Non importa però, anzi: si sente più libero di agire. Il no è netto, così come quelle altre parole che suonano più o meno così: “di qui non si passa”. Intanto l’altro rapinatore s’intrufola dietro la cassa e prende in mano una fogliata di banconote. Quello è il momento decisivo. Senza pensarci due volte, i quattro fanno quadrato. Parte la colluttazione. Dario va su quello con la pistola in mano. Gli blocca entrambe del braccia e lo porta a terra. Continua la lotta. Anche l’altro rapinatore è in difficoltà. Succede però qualcosa di sordo.Dario si accorge di essere bagnato nei pantaloni. Prima pensa che sia birra. Passa la mano, guarda ed è sporca di rosso. A quel punto l’adrenalina diventa paura. Sui jeans c’è un foro d’entrata e nessuno d’uscita. A sangue caldo non si è accorto della ferita. La prima cosa da fare è chiamare polizia e soccorsi. Bisogna andare subito al pronto soccorso, all’ospedale Garibaldi – Centro. Dentro la gamba il proiettile si rompe in due, ma nessuno dei due frammenti arriva in luoghi irreparabili. Da ieri la stanza di Dario è un via vai di medici ed amici, tanti. Il telefono squilla e squilla. Si dice sereno, anche se ancora non si capacita del fatto che i due malviventi abbiano tentato di appropriarsi del frutto del sudore altrui. Racconta che in quei momenti ha pensato che fosse impossibile che l’uomo incappucciato gli sparasse davvero.Un pensiero nobile, da soldato italiano. ”Qualcuno ha provato a sporcare il Beerfest, una delle iniziative più belle partorite nella nostra città, tanto da essere esportata in altri contesti territoriali”. Le parole del sindaco di Catania Salvo Pogliese rivelano qualcosa d’importante: che ci volevano dei giovani innamorati della propria terra per individuare e promuovere il grande movimento delle birre artigianali che vede la Sicilia come protagonista. Un’intuizione imprenditoriale che non può non essere partorita da tipi umani che della scommessa, del coraggio e dell’identità, hanno fatto cifra esistenziale. Ecco, Dario proviene esattamente da quel mondo.