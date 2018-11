, saranno medici e studiosi affermati nei loro contesti, tanto da poter oggi costituire un esempio di determinazione e di attaccamento allo studio per i nostri giovani. Per questa determinazione e per i risultati raggiunti Francesco e Salvatore Maugeri hanno avuta intitolata una strada nel loro comune natio, Aci Catena, e sono stati ricordati nel corso di una partecipata e sentita conferenza organizzata dal Sindaco Nello Oliveri.uno di quei medici che doveva saper fare tutto. Allievo del prof. Maurizio Ascoli che insegnò presso l’ateneo catanese fino alla fine del 1927 per poi trasferirsi a Palermo, dove, invece, Francesco non potrà stabilirsi, per seguire il suo maestro, per non lasciare la madre da sola. Il rapporto di collaborazione con l’Ascoli continuerà ugualmente sia da assistente, già nel 1930, di clinica medica presso l’Università di Catania sia nell’ambito dell’esercizio della professione medica, collaborando, appunto, agli studi sulla malaria condotti dall’Ascoli, motivo per cui il Maugeri si recherà abitualmente a Palermo. Francesco Maugeri sarà medico condotto dapprima a San Cono e poi a Castel di Iudica con uno stipendio annuo di ben 10 mila lire. Assumerà la titolarità della Condotta Urbana di Acireale dal 1 gennaio del 1943 e fino al marzo del 1972. Per la sua fama di eccellente clinico sarà chiamato spesso a consulto anche in altre provincie. Sarà medico sociale dell’Acireale calcio negli anni 60, medico fiduciario dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Acireale, dei frati del convento di san Biagio. Annovererà oltre 5000 pazienti. Nel suo studio di Via San Biagio in Acireale farà tirocinio un’intera generazioni di medici tra il 1950 ed il 1980Lascia la Sicilia nel 1930 per seguire il suo maestro prof. Luigi Preti, patologo e clinico medico. Continuerà gli studi in Germania, tra Friburgo e Monaco. Il suo impegno scientifico si indirizza ben presto sulla medicina del lavoro tanto da divenire nel 1941 il direttore della neo istituita cattedra di Medicina del Lavoro presso l’Università di Padova. Il Paese cresceva e si trasformava da agricolo in manufatturiero, ma le industrie ancora non avevano in cima alle loro priorità la sicurezza dei lavoratori. Fu in questo periodo di espansione industriale che Salvatore Maugeri intuì che le cose che insegnava avevano bisogno, oltre all’attività clinica, anche di un soggetto nuovo e capace di dare spazio e risorse alla medicina del lavoro. L’incontro con il finanziere Michelangelo Virgillito porta così alla costituzione nel 1955 di un nuovo soggetto, la Fondazione Clinica del Lavoro a cui seguirà la costituzione di centri di riabilitazione dedicati a coloro subivano danni da lavoro. Salvatore fu un brillante caposcuola formando validi allievi che raggiusero cattedre universitarie e primariati ospedalieri.uno degli allievi di Francesco Maugeri, il nipote di quest’ultimo Francesco Sorbello, il dott. Carmelo di Gregorio responsabile “Società Medicina Generale di Catania” ed il dott. Emanuele Farruggia Medico del Lavoro dell’Istituto Ramazzini di Catania.