Nel corso di un servizio antidroga svolto domenica notte in via Settembrini, nel cuore dei complessi di edilizia popolare, i militari, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno scelto il momento opportuno per intervenire e bloccare il reo all’interno di un vano, dov’erano collocati i contatori condominiali, dove era stata nascosta e preparata la droga da piazzare in strada ai diversi acquirenti.di rinvenire e sequestrare: 14 dosi di cocaina, 22 dosi di marijuana e due bilancini elettronici di precisione, nonché di trovare in tasca dello spacciatore 50 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.