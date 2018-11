Questo dettaglio r ende più complicato il lavoro degli investigatori della Squadra Mobile che stanno lavorando a ritmi serrati per poter risalire all'identità dei due malviventi. E in particolare del criminale che armato di revolver, a seguito di una colluttazione, ha sparato e ferito alla coscia uno degli amici degli organizzatori della tre giorni dedicata alla birra. L'uomo trasportato al pronto soccorso del Garibaldi è stato operato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: il proiettile è stato estratto e a breve sarà dimesso.I due rapinatori, arrivati a bordo di un'auto, hanno fatto irruzione all'interno del padiglione. Uno aveva una pistola e l'altro di coltello: armi in pugno hanno minacciato i quattro presenti di consegnare l'incasso. Che però invece di cedere alla minaccia, hanno reagito. Una reazione sfociata in un contatto fisico e poi alla sparatoria e conseguente ferimento. I due malviventi, a quel punto, hanno preso il bottino e sono scappati. Non è ancora preciso quanti soldi siano riusciti a rubare: tra i 1000 e i 2000 euro.. Si cerca un filmato che possa aver immortalato il passaggio dell'auto con cui i due rapinatori sono scappati. Potrebbe dare un importante impulso all'inchiesta.