Così se una volta a delimitare i confini di un clan era l’estorsione, oggi la nuova “signoria territoriale” delle cosche criminali è diventata la sala scommesse. Questa fotografia dell’evoluzione del crimine organizzato catanese emerge dalle indagini della Squadra Mobile nell’ambito dell’inchiesta Gaming off line, che ha portato all’arresto di diversi esponenti della famiglia mafiosa dei Cappello-Bonaccorsi e presunte “teste di legno”. . Avere un presidio militare per un clan significa aumentare la forza di potere e intimidazioni nel quartiere. E basta guardare gli indirizzi delle varie sale scommesse finite sotto sequestro per poter capire che San Cristoforo, ad esempio, è ancora uno dei fortini della cosca Cappello, che ha tra i suoi vertici Massimiliano Salvo, ‘u carruzzeri, al momento detenuto al 41 bis. Il controllo militare del clan passa anche dalle piazze di spaccio, mentre l’estorsione è un fenomeno che serve a fare cassa e non più a “marchiare” la propria mappa di potere.In un video della Squadra Mobilele telecamere piazzate dagli investigatori hanno immortalato diversi ragazzini che soldi alla mano hanno fatto la loro puntata. C’è chi arriva in bici, chi a piedi e poi esce con in mano la schedina. Già le scommesse sono vietate per legge ai minori di diciotto anni, lo dice la legge, e quindi l'accesso ai ragazzini dovrebbe essere vietato. Se poi si pensa che queste attività rappresentano “la signoria territoriale di un clan”, quindi il presidio fisico di una determinata famiglia mafiosa su una precisa zona della città, l’allarme sociale aumenta in maniera esponenziale. “Aumenta la possibilità di contatto diretto tra giovanissimi ed esponenti della criminalità organizzata locale - spiega ancora Antonio Salvago - e questo significa possibilità di assoldare manovalanza tra i ragazzini del quartiere”. Ancora una volta si smantellano i modelli educativi. E delinquere per chi vive in certe realtà diventa quasi l’unico percorso di crescita. L’analisi degli assetti della criminalità organizzata e del suo modo di agire, organizzarsi e gestire il controllo del territorio non è solo una risorsa per affinare le tecniche investigative e di repressione, ma per tutte le Istituzioni che devono operare a livello sociale e preventivo.