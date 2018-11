Presente in aula solo uno dei due imputati, Agatino Tuccio, giarrese, rinchiuso in carcere dal giugno dello scorso anno poiché ritenuto uno dei componenti del commando che ha trucidato la giovane vittima. Il 52enne, assistito dagli avvocati Enzo Iofrida e Vanessa Furnari, ha seguito con attenzione tutte le fasi dell'udienza. Resta latitante, invece, il 53enne ripostese Salvatore Di Mauro, scomparso già all'indomani del sequestro da parte dei carabinieri della vettura, la Ford Fiesta blu, che sarebbe giunta la sera del 31 ottobre 2016 a pochi metri dall'imbocco della via Salvemini a Riposto, strada buia e senza uscita, teatro dell'atroce delitto. Hanno assistito all'udienza anche i tre fratelli della vittima, costituitisi parte civile insieme alla madre, con i legali Michele Pansera e Rosario Fabio Grasso. Davanti ai giudici della Corte d'Assise di Catania, presieduta da Nunzio Trovato, hanno testimoniato sei militari dell'Arma in forza al Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catania ed alla Compagnia di Giarre. Su richiesta del pubblico ministero Santo Distefano i testi si sono soffermati sull'attività investigativa compiuta nelle prime ore successive all'omicidio e sugli aspetti più tecnici della fase del repertamento delle tracce.Un corpo maschile riverso supino sul selciato a pochi metri da una vettura, una Suzuki Sx4 grigia, diverse pozze di sangue e le urla di una donna. E' questa la scena agghiacciante che si apre davanti agli occhi dei primi carabinieri giunti in via Salvemini a Riposto, poco dopo le 20 e 45, su segnalazione della Centrale Operativa. A raccontare le primissime fasi successive all'uccisione di Dario Chiappone è l'appuntato del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre, Maurizio Altamura. La donna, in evidente stato di shock, viene identificata. A caldo racconta di aver subito, mentre si trovava dentro l'automobile con il 27enne, l'aggressione di due uomini con il volto travisato. Uno dei malviventi le avrebbe puntato una pistola contro, intimandole di consegnargli tutto il denaro in suo possesso. Il secondo, invece, avrebbe fatto scendere Dario Chiappone dalla vettura. Quando i due sono fuggiti, poco dopo, senza sottrarle né soldi né preziosi, la donna si sarebbe resa conto che il giovane era riverso in una pozza di sangue. La testimone nelle prime fasi non sarebbe stata in grado di fornire ulteriori particolari sui sicari.E' all'ex compagno che la testimone oculare chiama per primo subito dopo l'omicidio. Il telefono dell'uomo, la cui posizione è stata recentemente archiviata dal gip su richiesta del pm Distefano, viene sottoposto ad un primo esame. Scandagliate in quella fase le telefonate in entrata ed in uscita, come riferisce in aula il maresciallo Nunzio Calderone, e tutti i messaggi scambiati via whatsapp con l'ex compagna. L'uomo, avvertito dalla donna di quanto accaduto poco prima, si precipita in via Salvemini. Dalle prime indagini non emerge alcun rapporto con la vittima.Tra le impronte e le tracce di sangue, poi rivelatesi fondamentali, rinvenute sulla scena del crimine ci sono quelle rilevate su una busta, contenente un grosso macigno, rinvenuta a poca distanza dalla ruota posteriore sinistra della Suzuki Sx4. A compiere i rilievi sui luoghi è la V Sezione rilievi tecnici del Nucleo Investigativo di Catania, coordinata dal capitano Stefano Santuccio. E' l'ufficiale a relazionare in aula tutte le fasi dei rilievi compiuti, dall'ispezione esterna del corpo della vittima, ai rilievi fotografici per congelare la scena, fino al repertamento di tutte le tracce. Materiale poi inviato nei laboratori dei Ris di Messina per le analisi. Sette mesi dopo, sull'auo in uso a Salvatore Di Mauro, la Ford Fiesta blu vengono rilevate otto tracce di sangue tra i coprivolante, i sedili, la moquette e lo schienale. I Ris accerteranno che si tratta del sangue di Dario Chiappone. Nella prossima udienza, fissata per il 17 dicembre, saranno sentiti il maresciallo dei carabinieri Orazio Colombrita, all'epoca dei fatti in forza al Reparto Operativo del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catania, che ha coordinato l'intera attività investigativa, e la testimone oculare dell'omicidio.