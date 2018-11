Si sentiva ancora l'adrenalina di un sabato ritmato dai brindisi dei boccali di birra. Poi due criminali con il passamontagna hanno fatto irruzione. Pistola in pugno il primo, coltello il secondo. Per un attimo, ma solo per un attimo il respiro si è fermato. E' scattata la reazione. Subito dopo il rimbombo degli spari. Tutto si è congelato alla vista del sangue. Davanti alla ferita di un amico tutto è passato in secondo piano. I due balordi poi sono riusciti a fuggire.Una rapina purtroppo finita con il ferimento di un amico. "La notizia più bella è che domani Dario esce dall'ospedale", ha spiegato prima di ogni altra cosa. "Eravamo nel piccolo ufficio che avevamo allestito e stavamo ultimando i conti della giornata, quando due persone con il volto coperto dal passamontagna sono improvvisamente entrate e ci hanno gridato "dateci i soldi, dateci i soldi". Uno aveva una pistola e uno il coltello. Per intimidirci hanno anche sparato dei colpi. Noi però abbiamo reagito prima verbalmente e poi fisicamente". Erano in cinque: Gaetano, il suo socio, una persona della security, e altri due amici. I ricordi non sono nitidi. Tutto è avvenuto in pochi minuti. Nel corso della colluttazione ad uno dei due è stato tolto il passamontagna. Gaetano non è riuscito a dare una descrizione precisa. "Una persona alta e ben piazzata". Poi tutto si è fermato. E si è fatta sentire la paura. "Dario si è sentito bagnato. E abbiamo visto il sangue. Ci siamo impietriti e ci siamo spaventati. A quel punto i rapinatori sono riusciti a prendere qualche soldo e sono fuggiti a bordo di un'utilitaria chiara. Noi abbiamo immediatamente chiamato il 118".Domenica il BeerCatania è proseguito. Anche perché lo avevano promesso: "La festa continua". E così è stato. E già oggi il pensiero di Gaetano è rivolto al futuro: "Stiamo già lavorando alla prossima edizione. Anzi ci vediamo in primavera".