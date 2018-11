Il Gip Santino Mirabella di Catania non ha convalidato la misura cautelare nei confronti di Giuseppe Balsamo, difeso dall’avvocato Maria Lucia D’Anna, Giuseppe Calogero Chinnici, assistito dall’avvocato Alfio Leanza, Andrea Carmelo Schepis e Anthony Schepis, entrambi difesi dall’avvocato Antonino Grippaldi. Il giudice nell’ordinanza di scarcerazione evidenzia che per “i quattro indagati dagli atti non si rilevano né i gravi indizi né il rischio di fuga”. Quest’ultimo aspetto, secondo il giudice Santino Mirabella “appare in effetti inesistente, non essendo ancorato a presupposti di legge né alle pacifiche valutazioni giurisprudenziali”.“mirate indagini nei confronti del proprio sodalizio criminoso” ma questa non può essere “una motivazione adeguata” a provare il rischio di fuga (uno dei punti cardine per motivare un decreto di fermo).“Il loro coinvolgimento è meramente desunto. Ma in più deve dirsi che non può contestarsi contemporaneamente il favoreggiamento e l’associazione: l’associato è intraneo alla vicenda, il favoreggiatore la favorisce”. Sulle ipotesi di furto in capo a Chinnici e Balsamo il Gip scrive che le contestazioni “vengono desunte da comunicazioni molto brevi e istantanee”. Il giudice Santino Mirabella prendendo come “assist” le parole del pm che definisce il coinvolgimento di Chinnici e Balsamo “abbastanza chiaro” conclude: “Considerando che qui di chiaro non vi è invece molto, occorre ritenere come non vi sia la gravità indiziaria nei confronti di nessuno dei quattro indagati e consequenzialmente deve rigettarsi la richiesta di misura cautelare”.