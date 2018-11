Dovranno comparire il prossimo 4 dicembre davanti al gup di Catania Santino Mirabella i 20 imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere dedita alla commissione di frodi informatiche, truffe online, riciclaggio e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il pubblico ministero Alfio Fragalà, titolare dell'inchiesta denominata Sim Swap dal nome della tecnica utilizzata dal gruppo criminale, ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per alcuni degli indagati, tutti residenti tra Giarre, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e Piedimonte Etneo., più noto come Alfio Jerry, ritenuto dall'accusa il promotore e organizzatore del sodalizio. Avrebbe infatti coordinato tutte le attività dei sodali, partecipando anche in prima persona alla commissione dei reati di frode informatica e di truffa online. Ritenuti organizzatori, invece, Antonio Nucifora e Luca Florio. Il primo sarebbe stato specializzato nella cura dei falsi annunci di vendita online, il secondo nell'esecuzione delle frodi informatiche, curando anche il reclutamento dei soggetti disponibili a ricevere, in cambio di denaro, le somme frodate. I tre, detenuti nel carcere di Piazza lanza a Catania, sono accusati di associazione.Seguendo il flusso di denaro delle frodi informatiche portate a segno da nord a sud nell'intera penisola, la Polizia postale di Catania individua nell'area ionico etnea, tra Giarre e Piedimonte Etneo, un'organizzazione stabile dedita alla commissione di frodi e truffe online. Il metodo utilizzato dal sodalizio è quello noto con il nome di “Sim Swap”. Grazie alla sostituzione della sim telefonica usata dalle ignare vittime per accedere ai servizi bancari, gli indagati riuscivano ad operare sui conti correnti ed a trasferire ingenti somme di denaro su conti o carte prepagate riconducibili all'organizzazione. Il gruppo era dedito anche alle truffe online con la pubblicazione di falsi annunci di vendita su noti siti online. Quando le vittime pagavano il prezzo stabilito, la merce non veniva consegnata. Il valore complessivo delle frodi e truffe commesse ammonterebbe a ben 600mila euro.Michele Bella, Filippo Giuseppe Del Popolo Chiappazzo, Luca Florio, Santo Gulino, Giuseppe Luna, Alfio Mancuso, Agostino Muscolino, Sara Musmeci, Antonio Nucifora, Angelo Pagano, Giovanni Pagano, Davide Patanè, Adriano Tizzone, Marco Antonio Torrisi, Alessandro Marzo, Salvatore Musumeci, Carmelo Nucifora, Salvatore Rizzo, Rosario Guarrera, Giuseppe Papa.