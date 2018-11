La già tormentata vicenda che ha portato il Ministro della Salute a commissariare, lo scorso mese di settembre, l’Ordine dei Medici ha comportato una particolare attenzione, anche del Codacons, sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e, successivamente, su quelle di scrutinio.Infatti, alla luce della recente giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi, gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell’ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono considerati organismi aventi funzione pubblica e, pertanto, i componenti dei relativi organi rappresentativi, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.Dirigente dell’Ufficio Legale Regionale, annuncia di aver depositato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Catania, alla luce delle ipotesi di reato di abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, usurpazione di pubbliche funzioni e falso ideologico in atto pubblico, ciò a tutela dell’interesse degli utenti della sanità al corretto funzionamento degli organismi rappresentativi di un Ente Pubblico al quale è demandata la cura del cittadino.