Budget investimenti

è stato il tema di un workshop destinato alle imprese che si è tenuto a Trecastagni, nella sede delle "Cantine Nicosia", su iniziativa di "CentoCinquanta", società che presta consulenza direzionale alle imprese nell'ambito dell'organizzazione, della finanza e del controllo. L'evento ha visto una larga partecipazione di addetti ai lavori, rappresentanti di varie aziende affermate, ed ha costituito l'ultimo appuntamento per la stagione 2018 di "Vite d'Impresa", ciclo annuale di workshop messi a punto da "CentoCinquanta" per imprenditori e manager che hanno voglia di crescere e confrontarsi.esercitano rispetto alle dinamiche economico-finanziarie aziendali sono stati al centro dell'attenzione del workshop più recente, impreziosito dalle relazioni di Mauro Juvara e Filippo D'Amico, entrambi partner di "CentoCinquanta", seguite con attenzione dai partecipanti. Pianificare, quindi, è la parola d'ordine e, a riguardo, il dott. Mauro Juvara ha osservato che: "Pianificare e, quindi, poi, monitorare un budget si fa nella misura in cui è utile vedere a quale punto siamo e, in questo senso, l'obiettivo del workshop era proprio quello di fare comprendere cosa vuol dire pianificare, cosa vuol dire monitorare e come utilizzare i dati.con quello di informazione e noi ci proponiamo di fare capire come trasformare il dato in informazione utile per prendere decisioni". Il dott. Filippo D'Amico si è espresso così: "E' da diversi anni che "CentoCinquanta tratta questi argomenti. Ci occupiamo di organizzazione, finanza e controllo; inoltre, disponiamo di due "business unit" che si occupano in particolare di consulenza societaria e di formazione finanziata attraverso i fondi interprofessionali. Lo scopo principale di questi incontri è quello di fare formazione ai nostri clienti imprenditori e, soprattutto, creare relazione tra le imprese e noi oltre che con gli istituti bancari presenti sul territorio".ha già in programma un fitto calendario di incontri gratuiti, per partecipare è possibile registrarsi sul sito www.centocinquanta.it