e l'esperienza di vita in quartieri al limite della sopravvivenza raccontati dal missionario comboniano. Appuntamento domani alle 18 presso la Parrocchia Crocifisso della Buona Morte, in centro. per l'incontro organizzato dalla Rete catanese #restiamoumani. Introdurrà i lavori Adriana Salafia, Pax Christi, Punto Pace di Catania.i che fanno qualcosa di buono nel quartiere una giornata festiva dove ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio dove potrà presentare agli altri quelle che sono le sue attività, i suoi obiettivi ed i suoi sogni e nel mezzo ci sarà una piattaforma dove chi vuole potrà presentare musica, canti, danze, teatro. È una forma per rafforzare tra tutti la voglia di lottare, di alimentare la speranza, di credere che un altro mondo è possibile." Lettera dalla Colombia di P. Nascimbene.