ricco di omissis, ma che traccia una fotografia molto dettagliata della fonte di una grossa fetta dei “soldi sporchi” della famiglia Santapaola-Ercolano. Il mensile S in edicola ha pubblicato integralmente i contenuti del verbale.In particolare alle falde dell’Etna. La mafia a Catania avrebbe la forza di entrare dentro i palazzi di alcune amministrazioni locali e dire la sua. Inquietante. Eppure, anche se i pm hanno coperto una porzione del verbale di Salvatore Bonanno, hanno lasciato alcune righe dove questa fotografia di presunte infiltrazioni si delinea in modo quasi cristallino.“Vito Romeo gli disse - spiega Bonanno - che potevamo fargli avere dei lavori o presso il comune di Gravina o di Tremestieri in cambio di 200 mila euro. L'imprenditore rispose che ne avrebbe parlato in sede a Milano con i responsabili. Poi non si fece nulla perché Vito fu arrestato”.Sarebbe stato argomento di diversi summit. Gli incontri, racconta Bonanno, si sarebbero susseguiti per poter rimettere ordine negli incassi dopo il blitz Kronos, la retata che nel 2016 fece davvero male alla cosca.