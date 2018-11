. Nel locale c'erano quattro persone che hanno reagito all'assalto, ma il rapinatore armato con una rivoltella ha 'gambizzato' uno di loro (D.G.), amico dei titolari. Poi i due malviventi hanno preso i soldi dell'incasso giornaliero, circa mille euro, e sono fuggiti Il ferito e' stato condotto in ospedale e medicato: sara' dimesso in giornata. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia con personale della squadra mobile della Questura. (ANSA).