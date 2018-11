che non hanno di che mangiare, come esempio da replicare sull’isola di Malta. Nella giornata della- che vede coinvolti in oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari che inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini - si lavora anche per replicare l’esperienza, ogni anno sempre più partecipata, in altri paesi. Dove esistono sacche di povertà ma è difficile sostenere il disagio della gente.i che vuole portare la colletta a Malta e oggi è a Catania per imparare sul campo. Irene, che ha conosciuto la colletta anni fa ed ha sempre immaginato di portare l’esperienza nella sua terra, da pochi mesi ha dato vita al, ed è riuscita a ottenere alla Curia maltese un piccolo magazzino che le consentirà di fare la Colletta anche a Malta. Da qui la necessità di imparare, direttamente da chi lavora sul campo da anni, il modo migliore per concentrare energie e risorse.Il primo è stato da parte della Federazione europea dei banchi alimentari. È stata un’esperienza splendida e io ho sempre immaginato di ripeterla a Malta, così vicina ma anche così lontana”. Una realtà, Malta, dove la legge non permette l’accattonaggio e dove i numeri reali dell’indigenza non sono noti alle istituzioni. “A Malta ci sono famiglie che soffrono la fame, che sono povere, che non hanno una casa ho hanno difficoltà - ci racconta Irene. Non si vedono persone chiedere la carità, non si vedono le persone che dormono per strada, perché la legge non lo permette, ma ci sono. E sono tanti: donne costrette ad allontanarsi da casa per violenza, chi ha un lavoro ma non arriva comunque a fine mese, persone che non possono più permettersi l’affitto”. Numeri difficili da conoscere, per via delle situazioni esterne alle statistiche, e che potrebbero crescere.e di imitare quella virtuosissima di Catania. Ad aiutarla alcuni volontari che hanno risposto numerosissimi dopo la presentazione del banco alimentare a Malta. “Oggi sono qui aper vedere i volontari della colletta al lavoro - conclude - e spero che si possa dare vita a qualcosa di molto simile a Malta. Copieremo i nostri vicini”. Una, dunque, da riportare a Malta e per avviare anche qui, il prossimo anno, la Colletta.