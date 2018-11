Il progetto, a cui ha aderito con una specifica delibera del 20 novembre scorso la Giunta Pogliese, si inserisce nella volontà dell’Anci e delle istituzioni nazionali, di promuovere realtà operative capaci di mettere a disposizione anche le proprie dotazioni di personale e mezzi, per incrementare la capacità di risposta, in caso di evento di rilievo sismico o altra emergenza nazionale, finalizzata al supporto di territori colpiti, nell’ottica di un mutuo sostegno tra i Comuni.si procederà al potenziamento della nostra capacità operativa e all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso e assistenza alla popolazione in forma coordinata all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile. L’iniziativa rappresenta, altresì , un’occasione per uniformare il linguaggio operativo e amministrativo di Protezione Civile dei principali centri urbani del Paese, un piano in cui Catania si inserisce a pieno titolo”, al progetto globale che mira a ridurre il rischio da disastri e calamità naturali, tappa essenziale nel percorso di buone pratiche per la corretta gestione del territorio. La sfida per la riduzione del rischio e per sviluppare la resilienza delle città, è stata oggetto di un confronto tra esperti e amministratori, a Roma, nell’ambito di una sessione di carattere europeo. In quella sede l’assessore alla Protezione Civile Alessandro Porto ha ricevuto il certificato di adesione di Catania a “Città resilienti delle Nazioni Unite”, consegnato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli e dalla Rappresentante ufficiale del Segretario delle Nazioni Unite Mami Mizutori assieme al Direttore della Fondazione Enel Carlo Papa.