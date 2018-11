sulla propria pagina Facebook, la questione sarebbe risolta. "Questa mattina a Palestra Lupo, Laboratorio Urbano Popolare, abbiamo incontrato l'Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Catania, Pippo Arcidiacono - si legge nel post. Dopo un mese intenso di incontri, confronti e grazie al coinvolgimento di oltre cinquanta associazioni e di centinaia di cittadine e cittadini che hanno chiesto con forza che il Comune rinunciasse alla costruzione di un parcheggio nel centro storico, in piazza Lupo, arriva la vittoria.in piazza Lupo verrà cancellato dalla proposta da presentare alla Regione - continua la nota - e che nessun parcheggio verrà realizzato in piazza. L'idea dell'amministrazione comunale è cambiata. Sarà quella di trasformare piazza Lupo in una piazza, per le persone, per il quartiere, non per le macchine. Ce l'abbiamo fatta!che l'hanno riqualificato in questi anni allo scopo di valorizzare quei locali fino a quando non arriveranno le risorse per trasformarlo e di avviare una progettazione partecipata della piazza per includere nel progetto tutte le attività che si sono svolte in questi anni in Palestra. Una bellissima vittoria - conclude l'esponente di Catania bene Comune - frutto della grande partecipazione della città e di una effettiva disponibilità all'ascolto dell'amministrazione comunale. Un primo passo, in avanti".Foto Facebook