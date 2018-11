In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto, classe 1957, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 21.11.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 4 mesi 10 e giorni 15 di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.“Atlantide 2” condotta dalla Squadra Mobile di Catania in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare a carico di 27 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni e reati in materia di armi (clan Pillera-“Puntina”)., classe 1984, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 16.11.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania– Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 3 mesi 2 e giorni 29 di reclusione per i reati di associazione per delinquere, estorsione e ricettazione.classe 1964, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 17.11.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 7 mesi 2 e giorni 8 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.classe 1972, pregiudicato, già agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 17.11.2018, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.classe 1996, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 17.11.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 28 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.classe 1971, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 14.11.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena della reclusione fino al 22.9.2019 per il reato di rapina in concorso.classe 1969, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 17.11.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 5 e giorni 28 di reclusione per il reato di furto aggravato.classe 1962, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 15.11.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1 mesi 10 e giorni 27 di reclusione per il reato di furto aggravato.classe 1986, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 20.11.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Marsala – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 9 di reclusione per il reato di evasione.