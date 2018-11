impegnati in un servizio anticrimine nel quartiere Librino, all’improvviso hanno notato a distanza tre moto da cross sfrecciare nelle campagne adiacenti la zona a sud del viale San Teodoro. I militari, insospettendosi, hanno raggiunto i motociclisti fino ad affiancarli e ad imporre loro l’alt, ordine non recepito dal terzetto che, prendendo varie direzioni, sono fuggiti via. Uno è stato bloccato dopo qualche chilometro su di una moto da cross Honda CRF 250, mentre gli altri due, grazie alla perfetta sinergia tra i carabinieri ed alcune volanti della polizia di stato, in servizio nella zona, incalzati dagli inseguitori sono stati costretti ad abbandonare i mezzi e fuggire a piedi nelle campagne limitrofe.un Husqvarna cc 350 tipo enduro colore bianco con striature nere e gialle, rubato ad Aci Castello il 17 novembre scorso; un Husaberg cc 550 tipo enduro colore giallo, bianco e blu, rubato a San Giovanni La Punta sempre il 17 novembre scorso; un Honda CRF 250 R5 da cross di colore bianco e rosso, rubato a Gravina di Catania il 18 novembre scorso; nonché un borsone contenente abbigliamento tecnico (caschi, stivali e giubbotti) rubato a Belpasso il 4 novembre scorso insieme ad altre tre moto. I mezzi, utilizzati qualche mese fa in un rally in Mauritania, e il materiale tecnico, dopo i previsti rilievi tecnici, saranno restituiti ai legittimi proprietari, mentre sono in corso degli approfondimenti investigativi per addivenire all’identità dei due complici.