Una vicenda che, a giudicare dai commenti e dai comunicati non pervenuti, sembra riguardare solo il Comune etneo, investire appena una comunità, coinvolgere qualche amministratore locale. Come se l'ormai ex vicesindaco del Comune al confine con Catania avesse corso da solo alle ultime Amministrative.parte integrante di una Giunta, molto allargata, che conta esponenti di tante formazioni politiche, dal Pd, partito del sindaco Di Guardo, a Sicilia futura. Come se non avesse eletto suoi uomini in Consiglio comunale; come se non avesse sostenuto elettoralmente, nel 2017 ma ancor prima nel 2012, il primo cittadino, portando in dote un bel gruzzolo di voti. E come se, oltre tutto, come apparso nell'ultima campagna elettorale per le Regionali, Santapaola non fosse stato tra i principali uomini sul territorio del deputato record di voti del Partito democratico, Luca Sammartino.la politica partitica, le intercettazioni raccolte durante le indagini scatenano interrogativi, e tanti, sul palazzo comunale di Misterbianco, anche per le parole degli investigatori che si riferiscono all'azione di Santapaola come "una occupazione sistematica dell'istituzione comunale di Misterbianco". Intercettazioni inquietanti che gettano pesanti ombre sull'intera Giunta.diventa assordante. Come assordante è stato il mancato intervento dei leader democratici quando a cadere è stata la testa di un altro esponente del Pd, Pippo Nicotra, transitato tra i democratici, dopo la mutazione genetica che ha visto il partito innestato di elementi avulsi, estranei, come i rappresentanti di Articolo 4. Parte integrante ormai da anni di quel grande partito-contenitore che ha sostenuto l'ex presidente Rosario Crocetta e che oggi cerca di trovare se stesso.Nemmeno l'area laburista dei democratici, a Catania rappresentata dall'ex deputata Concetta Raia e dall'ex assessore ai servizi sociali di Enzo Bianco, Angelo Villari, da tempo in aperta polemica con gli articolisti. Non dall'area Dem, né dagli altri rivoli democratici. Silenzio.Così pesanti da far venire qualche dubbio su come questi voti siano stati raccolti. Elementi su cui sarà la Magistratura a fare luce, non certo la stampa. Che si limita, qui, a sottolineare gli imbarazzi di un partito che, forse in attesa di conoscere cosa sarà nel prossimo futuro e chi lo guiderà, si guarda bene da puntare il dito. Non è tempo per la polemica, dunque, di fronte ai congressi? O le parole sono davvero finite?