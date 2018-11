Guruge KunchanaGayani De Silva, Mr Rathnayaka Arachchilage Ranil Asanka Se , Wagegoda See lenada Thero (Monaco Buddhista) e Colombage De Costa Yasaratne. Nel corso della visita l’Ambasciatore, ha evidenziato le relazioni amichevoli e sono stati affrontati temi relativi all’integrazione delle comunità dello Sri Lanka presenti a Catania e in provincia. L’incontro, in un clima di grande cordialità, è servito ad approfondire alcuni temi di comune interesse e per proseguire con il consueto spirito di elevata collaborazione le relazioni tra i due Paesi. L’Ambasciatore e la Delegazione, al termine della visita, hanno vivamente ringraziato il Prefetto per l’ospitalità offerta loro e per il produttivo scambio di notizie che ha caratterizzato l’incontro.