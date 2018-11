i. Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio antidroga nel popoloso quartiere del capoluogo etneo, ad osservarlo pazientemente mentre, all’angolo tra le vie Della Concordia e Fiducia, si predisponeva per poi piazzare la droga ai vari clienti in cambio di denaro. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 30 dosi di marijuana e circa 50 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita dello stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.