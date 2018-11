CATANIA - Convocata dal Prefetto di Catania, si è svolta in data odierna presso il Palazzo di Governo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, per l’esame delle problematiche afferenti i festeggiamenti della Santa Patrona nell’intendimento di programmare, per tempo, le attività pianificatorie di sicurezza.Alla riunione hanno partecipato: l’Arcivescovo della Diocesi di Catania, il Sindaco della Città metropolitana, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, il Questore, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il Presidente del Comitato per la Festa di S. Agata.Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha evidenziato la necessità di predisporre, con largo anticipo, la pianificazione delle misure attinenti sia la sicurezza pubblica che la pubblica incolumità anche secondo le indicazioni delle Direttive ministeriali dalle quali emerge l’esigenza di affrontare il tema della gestione delle manifestazioni in un ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della security quanto quelli della safety.In particolare, il Prefetto ha costituito un Gruppo di lavoro tecnico coordinato dalla Prefettura e composto dai rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Comune, degli Organi sanitari e della Protezione Civile nonché della Diocesi e del Comitato per la Festa di S. Agata.Il suddetto Gruppo di lavoro tecnico si insedierà il 28 novembre e dovrà presentare entro il 10 dicembre il documento di pianificazione conclusivo dell’impianto della manifestazione.