L’Orso Bianco, con annessa sala scommesse, ha le saracinesche abbassate ormai da oltre una settimana. Ma in via Milano, e in particolare a Monte Palma, certamente i giocatori habitué non ne sentono la mancanza perché a pochi metri ce ne sono almeno altri due centri scommesse. Forse in tempi di crisi, si cerca di fare il “colpo grosso” per ottenere liquidità in poco tempo. E di questo fenomeno, che può diventare dipendenza, ci ha messo gli occhi la mafia. La mafia quando sente il profumo del denaro ci si butta a capofitto. Parafrasando un po’ quello che hanno detto in questi giorni di conferenze stampa i vari investigatori. Monte Palma, frazione di Misterbianco a ridosso di Monte Po, è divisa dalla linea della ferrovia da Lineri, zona storicamente “marchiata” dai clan.Sicuramente un nome della mafia di Castelvetrano non si fa centinaia di chilometri per nulla. E poi perché incontrarsi in quell’angolo di quartiere, sotto la scalinata alla fine di una strada senza uscita? Ancora oggi, passando da lì, si riconoscono i due alberi che fanno da confine ai gradini in cemento. Uno scatto per immortalare quel luogo, forse simbolo di un patto mafioso tra i clan di Castelvetrano e i Placenti che, da come emerge dalle 200 pagine dell’ordinanza firmata dal Gip Pietro Currò, avrebbero costruito sottotraccia i loro affari criminali diventando il punto di riferimento del gruppo santapaoliano di Lineri. C’è un gruppo della famiglia catanese di Cosa nostra che porta il nome della frazione Misterbianchese. Eppure c'è chi ha la presunzione di dire che a Misterbianco la mafia non esiste. Certo la mafia è cambiata, nelle vesti, nel mondo di agire, nello stile, nei settori di influenza. È un fenomeno che si evolve. E se ci si ferma alla coppola e alla lupara allora significa mettere la testa sotto la sabbia. Non c’è bisogno di sparare per essere un mafioso. Il boss catanese Nitto Santapaola in questo è stato un precursore criminale dei tempi. Il padrino di Catania aveva ben compreso che per farsi strada nel mondo degli affari illeciti doveva stringere accordi con imprenditoria, colletti bianchi e politici. Solo infiltrandosi nel tessuto economico, la mafia cresce e domina. La mafia militare, quella della droga e delle estorsioni, serve a presidiare, intimidire, controllare i confini criminali. È la lotta parallela, costante e sinergica, che fa (e farà) la differenza.La sciara di pietra lavica che circonda Lineri, i beneinformati dicono che è un cimitero a cielo aperto. Chissà cosa sta raccontando degli anni ’80 e ’90 il pentito Carmelo Aldo Navarria, battezzato “lo spazzino del Malpassotu”. Ma torniamo a Lineri, a quella cerniera urbana che si incontra superando il profilo del Palanesima. Tappa (quasi) obbligata è il chiosco, e poi su per via Nobel fino alla piazza con l’orologio. Un tappeto di cemento di cui si parla in decine di faldoni. Perché questo è uno dei luoghi di ritrovo. Qui si sono dati appuntamento tanti che hanno avuto guai con la giustizia negli anni.Un'altra zona del quartiere dove ci si incontrava per discutere, anche di affari illeciti. E in questo lembo di terra sono cresciuti i Rannesi, fedelissimi del Malpassotu. Che sarebbero tornati in auge, almeno questo dicono le carte della maxi inchiesta Chaos, nella cupola della famiglia dei Santapaola-Ercolano. Ma quando il clan del Malpassotu si è estinto insieme al suo boss, i soldati di Lineri si sono divisi. Scissi. Anche se sempre dentro Cosa nostra. Chi tra le file degli Ercolano e chi ha invece costituito la cellula dei Mazzei, i “Carcagnusi”. E meno male che la mafia a Misterbianco non esiste.