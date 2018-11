A dare manforte agli uomini della Polizia di Stato, alcuni equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia Municipale, l'Esercito Italiano e i Vigili del Fuoco. La zona è stata preventivamente “cinturata”, per evitare che chiunque si trovasse in quei luoghi e avesse motivi per sottrarsi al controllo potesse allontanarsene indisturbato.una vera e propria piaga che si è insediata in questo quartiere del centro storico etneo, anche grazie all’esistenza di numerosi edifici in stato di abbandono che costituiscono facile rifugio per gli spacciatori ed efficace nascondiglio per la droga.E, in effetti, sono ben tredici i cittadini stranieri irregolari sul Territorio Nazionale che sono stati fermati e condotti in Questura: tra essi, due sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di marijuana. Per loro, è al lavoro lo staff dell’Ufficio Immigrazione che esaminerà la posizione di ognuno, per intraprendere l’iter dell’espulsione, ove possibile.Sono stati eseguiti alcuni posti di controllo e contestate 29 contravvenzioni al C.d.S. con il sequestro di un mezzo privo di copertura assicurativa, tre motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per guida senza casco. Le sanzioni ammontano a un totale di Euro 14.686,00.Sono stati controllati 6 esercizi commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande di cui 2 sono stati chiusi per mancanza delle prescritte autorizzazioni e/o licenze. Comminate sanzioni per 15.000,00 euro.In totale sono state controllate 70 persone e 29 veicoli.