responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’eccessivo viavai di giovani da quell’abitazione di via Gurgone, ha insospettito i militari che ieri sera, dopo alcuni giorni impegnati ad osservarne i movimenti in entrata e in uscita, hanno ritenuto opportuno farvi irruzione.rinvenuti e sequestrati: 150 grammi circa di marijuana, di cui una parte già suddivisa in 31 dosi nascoste dentro uno zaino e due marsupi, mentre la rimanente sfusa è stata scovata all’interno di una busta di plastica nascosta nel soppalco dell’abitazione insieme ad un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in vendita. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.