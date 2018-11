L’aver ereditato insieme al genitore dei beni immobili nonché un’azienda, ha fatto scattare nell’uomo una sorta di bramosia tanto da indurlo a spostare il suo domicilio proprio in uno degli appartamenti succeduti, ubicato sullo stesso pianerottolo del padre, quest’ultimo preso di mira attraverso una serie di episodi vessatori - minacce, ingiurie, violazioni del domicilio, nonché danneggiamento di suppellettili, patiti all’interno del proprio appartamento - che, dal 9 ottobre scorso, avevano costretto l’anziano a rivolgersi ai carabinieri per denunciare il figlio.ha aggredito il poveretto che per difendersi ha utilizzato, invano, il bastone di legno di una scopa soccombendo in terra sotto i colpi dell’aggressore.Per fortuna, alcuni vicini di casa, già richiamati dai rumori generati dall’uomo nello sfondare la porta e dalle sua urla, avevano già avvisato i carabinieri della locale Stazione i quali, intervenuti in tempo, sono riusciti a bloccare, disarmare ed ammanettare l’aggressore, che nel frattempo era fuggito rintanandosi nella propria abitazione, nonché far soccorrere la vittima da una ambulanza del 118.”vasta ferita lacero contusa alla regione parieto occipitale più ferita lacero contusa regione sopraciliare dx bisognevole di punti di saturazione”, guaribili in 15 giorni s.c.L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.