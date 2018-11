il ricorso presentato dall'ex dirigente Musumeci contro l'ordinanza del Tribunale della Libertà, applicando la misura cautelare, per quanto ammorbidita, emessa lo scorso 8 giugno dopo il ricorso del Pm. Il procedimento a suo carico è frutto dell'operazione condotta dalla Dia, sotto il coordinamento della Procura, denominata Garbage affair che ha scoperchiato il sistema messo in piedi intorno alla gestione dei rifiuti. della sospensione del pubblico ufficio per un anno all'ex dirigente, richiesta in data 12 marzo quando lo stesso giudice, "ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di turbativa di turbata libertà degli incanti" applica a "Musumeci la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio come funzionario del comune di Catania per la durata di un anno".di aver "turbato in concorso con Orazio Fazio e Antonio Diodati e Francesco Diodati" la regolarità della data della gara cosiddetta ponte per la raccolta dei rifiuti. Nel capo di imputazione provvisorio elevato a carico di Musumeci è stato contestata quindi "la turbativa d'asta con mezzi fraudolenti consistenti nel redigere il bando di gara prevedendo requisiti di ammissione tempistica di partecipazione idonee ad escludere la partecipazione e comunque la aggiudicazione in favore di imprese concorrenti rispetto a quella di Diodati e nel non aver escluso la RTI Senesi - Ecocar nonostante la mancanza del requisito previsto dal bando, ovvero la mancata esecuzione nel triennio antecedente di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto".però "tenuto conto che l'interdizione all'esercizio delle pubbliche funzioni per l'arco di tempo in questione appare sufficiente neutralizzare la pulsione a delinquere dell'indagato". Motivo per cui Musumeci ha dovuto dimettersi e lasciare il Comune.