hanno arrestato nella flagranza i clarentini Francesco Marano, classe 96 e Natale Dario Ruberto, classe 90, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.controllo del territorio, sono potuti intervenire tempestivamente in via Andrea Doria nell’istante in cui i ladri stavano caricando sulla loro Toyota Aygo la merce (computer, tv, un fucile ad aria compressa di libera vendita, nonché diversi attrezzi da lavoro) appena razziata all’interno di una villa.arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.