hanno arrestato nella flagranza il 20enne Tamba Dampha, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Azione lampo dei militari del radiomobile che, durante il controllo del territorio, l’hanno beccato in via Buda mentre piazzava la droga all’assuntore di turno. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana ovviamente suddivisa in dosi pronte allo smercio. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima in camera di sicurezza.