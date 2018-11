Sarebbe questo il movente della lite scoppiata tra le due a Pedara nei giorni scorsi e che è al centro di ricostruzioni contrapposte: l'anziana e un consigliere comunale sono andati dai carabinieri a denunciare la giovane che dava da mangiare ai cani randagi per aggressione, mentre quest'ultima è andata in ospedale per farsi medicare delle contusioni, giudicate guaribili in una decina di giorni e starebbe valutando le azioni legali da avviare.e sottolineando di "conoscere personalmente tutti gli attori coinvolti nella vicenda" e di essere "certo che nessuna di esse abbia una naturale inclinazione alla violenza". "Immagino che gran parte delle notizie riportate sino ad ora - aggiunge Fallica - siano state aggiunte in maniera incontrollata nel perverso tam tam che circonda l'informazione in rete rischiando di stravolgere la realtà". "L'unico fatto reale e concreto ad oggi - osserva il sindaco di Pedara - è che c'è una denuncia presentata dalla cittadina a cui si addita l'episodio di violenza e del consigliere comunale intervenuto a chiarire la situazione. Pertanto esistono le sedi opportune dove la verità sarà accertata. Fino a tale periodo - chiosa Fallica -sarebbe meglio astenersi da commenti che potrebbero solo portare ad ulteriori denunce" (ANSA).