” Così Vincenzo Placenti parlava nel 2012 della famiglia Nuvoletta di Marano di Napoli. Il boss santapaoliano di Lineri, così è considerato dai magistrati della Dda di Catania, vanterebbe dunque contatti con la criminalità organizzata napoletana. Anche se i Nuvoletta sono considerati i Corleonesi in Campania.E ci sono intercettazioni che comprovano un incontro avvenuto nei primi mesi del 2012. Poi confermato anche da un controllo delle forze di polizia campane.I bookmakers di Cosa nostra avrebbero dato un supporto anche ai Nuvoletta di Marano in fatto di sale scommesse online. Consapevoli della loro esperienza nel campo del gioco illegale, i napoletani, ritenuti il braccio di Cosa nostra palermitana in Campania, forse avrebbero chiesto una mano ai Placenti per potersi espandere anche in questo settore illecito.“Prepara i vestiti per due giorni”, avverte Saitta a Caruso. Ma quando è prevista la partenza? “Adesso, tra due ore” risponde Saitta. Insomma un viaggio organizzato in fretta e furia. La stessa sera infatti Saitta informa il napoletano Simone Liparulo del fatto che stanno per mettersi in viaggio alla volta della Campania.Saitta A.: ...eh ti volevo dire una cosa, vedi che noi stiamo partendo per salire li da voi! va bene?Liparulo S: ...va bene!Saitta A.: noi, domani mattina, siamo li da voi... va bene?!Liparulo S: ...(inc.)...Saitta A.: ...c'e Lorenzo… giusto! domani?!Liparulo S.: ...si, si! Mi fai uno squillo e vengo a Fuorigrotta!Saitta A.: eh! infatti... vediamo dove... perché siamo con la macchina, va bene?Liparulo s.: ...va bene! okay! okay!- scrivono i magistrati - con l’accento partenopeo lo avverte: “Stiamo andando da quei ragazzi”. Nel corso del viaggio ci sono una serie di conversazioni per localizzare Marano e Fuorigrotta, zona di Napoli. Placenti con i suoi accompagnatori incontra i Nuvoletta all’Hotel Le Pinede. L’incontro viene interrotto dell’arrivo della Polizia che esegue un controllo. Non manca il commento del boss di Lineri: " ...Io, onestamente, ‘mbare"...sono stato tre giorni là e mi hanno "assalito" subito le guardie dentro all’albergo…"