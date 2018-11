Pantano D'Arci, lavori di manutenzione alla zona industriale

Gli interventi, per un totale di oltre 50 mila euro di spesa, dovrebbero concludersi in settimana, e sono fondamentali per ripristinare condizioni di efficienza e sicurezza delle strade particolarmente danneggiate e quotidianamente frequentate da utenti e lavoratori delle aziende: rispettivamente i lavori riguardano gli impianti di pubblica illuminazione appaltati per un importo totale di 27 mila euro alla ditta

di Belpasso (CT), e ancora i lavori di manutenzione della rete viaria stradale per un importo di oltre 26 mila euro alla ditta

di Paternò (CT)".

Relativamente alla riqualificazione della zona industriale rimane in programma un intervento di riqualificazione delle strade e pertinenze sulla zona industriale di Catania “

finanziato con i fondi del 'Patto per il Sud' per

euro, il cui progetto a cura dell’Irsap è già esecutivo ma attende l'emissione di specifico decreto di finanziamento da parte del Dipartimento regionale Attività produttive. Sono in corso le procedure di verifica ed approvazione da concludere entro il mese di dicembre 2018.

. I lavori di ripavimentazione riguardano il ripristino del manto stradale nelle strade del blocco Palma 2 e dell’asse di spina est-ovest, all’ingresso dell’area industriale. In corso anche gli interventi di manutenzione all’impianto elettrico di illuminazione pubblica delle strade del Blocco Palma 1, Palma 2, Giancata e via Agosta, dove alcuni pali non funzionano a causa del furto di fili di rame che hanno danneggiato l’impianto causandone il cattivo funzionamento.ValadàEdil Housesdi manutenzione delle strade e dell'illuminazione pubblica nell'area industriale catanese. I lavori sono finanziati con fondi ex articolo 4 (L.R. 8/2012) nella disponibilità dell'Ente”.Riqualificazione della rete viaria e relative pertinenze, orientata alla sicurezza territoriale della Zona Industriale di Catania”2.303.716,80