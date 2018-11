L'esponente politico, riportando nell'interrogazione più parti dell'articolo pubblicato ieri sulle colonne di LiveSiciliaCatania sulle intercettazioni emerse nell'ambito delle indagini che hanno portato ai domiciliari l'ormai ex vicesindaco di Misterbianco Carmelo Santapaola, chiede al Ministro di sapere se "non si ritenga indifferibile ed urgente, vista la assoluta gravità della situazione, per la quale appartenenti alla cosca Santapaola e per di più parenti del capo mafia Nitto Santapaola, hanno avuto la sfrontatezza - si legge negli atti inviati al Ministro - di partecipare direttamente e personalmente alle elezioni comunali, sostenendo e determinando la vittoria dell'attuale sindaco, con una lista addirittura denominata "Unione civica per Misterbianco Santapaola", provvedere all'immediato scioglimento del comune di Misterbianco - conclude Giarrusso - per evidenti e conclamate infiltrazioni mafiose".